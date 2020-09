hMailServer — большой обзор

Обзор настроек почтового сервера hMailServer. Я не расскажу как и зачем настраивать тот или иной раздел, как впендюрить DKIM или подключить антиспам, но загляну во все разделы админки. ВНИМАНИЕ, под катом много букв и больше сотни картинок. Читайте и смело-умело настраивайте почту.

Сайт разработчика:

https://www.hmailserver.com/

hMailServer - бесплатный почтовый сервер для Windows

hMailServer — установка

Windows 10 - генерация DKIM ключей с помощью подсистемы Linux

https://www.hmailserver.com/documentation/latest/?page=details_rules_examples

https://www.hmailserver.com/documentation/latest/?page=howto_act_as_mx_backup

ASSP

SpamAssassin

AWstats

SSL Ciphers

https://www.hmailserver.com/documentation/latest/?page=com_objects

Собственно, нужно установить сам почтовик на свой сервер. На сервере нужно будет открыть соответствующие порты для того, чтобы почта ходила.

hMailServer — установка

Для самого hMailServer (или HMS, как иногда он называется в Интернет) нужна база данных, по ссылке выше есть описание поддерживаемых БД.

Понадобится домен Или несколько доменов. hMailServer поддерживает несколько доменов. Здесь я вам не помогу, могу лишь поделиться промокодом на 5% скидку при регистрации домена.

Далее понадобится доступ к DNS серверу. Для работы любого почтового сервера вам придётся создавать MX записи, прописывать DKIM ключи и DMARK настройки в DNS. Впрочем, все эти манипуляции доступны у многих регистраторов доменов. Так что если вы не управляете DNS сервером, но имеете возможность создавать MX и TXT записи, то с задачей справитесь.

Дополнительно может понадобиться web-интерфейс для входа в почту по web, но его можно и потом настроить. Я планирую для этих целей попробовать RoundCube. Для работы самого hMailServer он не нужен.

Приступаем, запускаем hMailServer Administrator, открываем админку hMailServer.

Входим под админом. Нам понадобится пароль, указанный при установке hMailServer.

Попадаем в раздел Welcome.

Здесь всего три кнопки:

Здесь можно остановить и запустить hMailServer, посмотреть его текущую версию и информацию о базе данных. При остановке hMailServer сам сервис не останавливается, он продолжает работать и управляется средствами Windows. В окне configuration warnings можно увидеть текущий список проблем, обнаруженных при самотестировании, которое делает hMailServer Administrator.

Это текущий статус сервера. В данный момент он работает.

Работа сервера приостанавливается. Current status переходит в состояние Stopped. Кнопка заменяется на Resume. Для продолжения работы - нажать Resume.

Сам сервис hMailServer при этом продолжает работать. Остановить полностью сервис можно средствами Windows.

Выполните команду:

Запустится оснастка Services.



Здесь можно остановить сервис hMailServer - Stop, запустить его - Start, перезапустить - Restart.

Остановить сервис:

Запустить сервис:

Если при остановке сервиса у вас открыта оснастка администрирования - получите ошибку:

Это некрасиво, но логично.

Информация о сервере, текущая версия. Version 5.6.8-B2431.

Информация о базе данных, тип, адрес. Type MySQL, Server address localhost.

Сразу возникает вопрос, как изменить конфигурацию БД. Можно через специальное приложение hMailServer Database Setup.

Просто подкрутить порт или адрес сервера можно в файле

C:\Program Files (x86)\hMailServer\Bin\hMailServer.INI

Пароли написаны в виде хеша, но порт, адрес сервера и имя базы можно сменить. Здесь же можно добавить локализацию GUI.

Список проблем, которые обнаружил hMailServer при самотестировании. Кнопка Show показывает подробный текст выбранной ошибки.

W005 - Medium

There is a total of 1 auto-ban IP ranges.